В конце прошлой недели в программе "Игры престолов" на радиостанции Alise Plus, известный предприниматель, руководитель крупнейшей, в свое время, строительной фирмы Gādība Евгений Васильев сделал сенсационное заявление.

В откровенном разговоре без купюр Евгений Васильев раскрыл тайну свержения мэра Даугавпилса Ригарда Эйгима в 2009 году.



Е. Васильев признался, что события сентября 2009 года были ни чем иным как спланированным заговором между властью и бизнесом. Для горожан был умело разыгран постановочный спектакль с митингующими возле думы, ратующими за свержение Рихарда Эйгима. Пешками в этом политическом сговоре стали сотрудники фирмы Gādība, которых на митинг к зданию думы привозили целыми автобусами.



- Нам давали объекты под то, чтобы мы снимали Эйгима и выступали за его свержение. Человек, если хочет работать, будет голосовать за всё, что угодно. Это было глубокой ошибкой.



Напомним, Рихард Эйгим был освобожден от должности на внеочередном заседании даугавпилсской городской думы 24 сентября 2009 года. После свержения действующей власти, кресло мэра занял Янис Лачплесис.