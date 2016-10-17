В этот четверг, 20 октября. Даугавпилсское Управление образование приглашает всех на специальный семинар, на котором состоится собеседование с желающими стать добровольными помощниками языковых инспекторов. Встреча с потенциальными "языковыми полицейскими" продолжится в центр-студии Даугавпилсского университета.

Стать добровольными помощниками языковых инспекторов приглашаются не только студенты, учителя и преподаватели, но и все, кто заинтересован в грамотном и правильном использовании латышского языка. Претендент на эту должность должен будет написать заявление, его проверят на знание латышского, а затем он сможет приступить к своим обязанностям. Работа добровольная - платить за это не будут. Задача добровольцев, по словам методиста по вопросам образования для взрослых Управления образования Даугавпилса Илзе Онзуле, не карательные действия, а помощь населению грамотно и качественно использовать латышский язык.



Стать добровольными помощниками инспекторов можно с 18-ти лет, ни род занятий, ни пол не имеют значения. Все кандидатуры будут утверждены в Центре госязыка, а их фамилии будут опубликованы, во избежании инцидентов. Добровольный помощник может давать советы и консультации по вопросам использования латышского языка, может указать на возможные нарушения закона в сфере использования госязыка. Доброволец будет связан с Центром госязыка и сможет передавать собранную информацию.