Второй всеобщий диктант по латышскому языку, как в режиме он-лайн, так и лично, в-общем, написали 787 человек по всему миру.

В городах Латвии диктант писали 249 человек, в том числе в Риге - 122 человека, в Лиепае - 73, в Резекне - 10, в Даугавпилсе - 5, в Вентспилсе - 25, в Валмиере - 14. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Кроме того, 538 работ из 25 стран были поданы через интернет. Большинство людей диктант писали в Латвии - 477, из Великобритании через интернет диктант писали 17 человек, в Германии - 7, в Бельгии - 6, по три - из Дании и Швеции, также диктант писали жители США, Эстонии, Ирландии, России, Нидерландов, Норвегии, Франции, Хорватии, Исландии, Италии, Польши, Испании, Туниса, Литвы и других стран. Один участник диктанта, как отметили организаторы, указал несуществующее государство.