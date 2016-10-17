В бывшем Инженерном арсенале на Императорской улице уже в следующем году запланированы обширные реставрационные работы общей стоимостью около 3 млн. евро. В обновленных просторных помещения расположится музей, в котором можно будет осмотреть антикварную военную технику, велосипеды, мопеды и прочие предметы старины, сообщает Latvijas radio. Авторы идеи обещают, что найдется здесь место и для старых городских трамваев, и для популярного во втором по величине городе Латвии вида спорта — спидвея.

«Здание очень больше, а техническое его состояние довольно сложное. Поэтому в первую очередь мы хотим улучшить его состояние. Будет полностью заменена кровля, а в части здания по Императорской, 8, пройдет реставрация. Здесь и разместим экспозицию Музея техники», — рассказал эксперт Центра информации и культуры Даугавпилской крепости Артем Махлин. По итогам конкурса заказ на проектирование стоимостью чуть менее 120 тыс. евро выиграла компания Rem Pro. «Это здание со своей историей и судьбой. В свое время здесь располагались большие мастерские, где ремонтировали и изготавливали инструменты для строительства самой крепости», — рассказал он.



«В общей сложности мы планируем разместить здесь до 40 единиц техники. Главная экспозиция будет из рижского Мотор-музея. Будет ретро и советская техника, которую мы «обрастим» предметами быта того времени — чемоданами или, например, велосипедами.



Будем искать такие же автомобили, что перемещались по улицам Даугавпилса в XX веке. Часть экспозиции будет отведена военной технике», — добавил эксперт.



Танков, впрочем, здесь не предполагается, однако техника, соответствующую именно даугавпилской специфике, в музее будет, заверил управляющий крепостью Янис Островскис: «Эксклюзивные модели, в том числе и советского времени, такие, которые мало кто видел — кабриолет «Москвич» или милицейская машина. Во дворе планируем разместить крупную технику — трамвай, и отвести особое место спидвею».



Консервация и реставрация здания и приспособление его для нужд музея предполагается включить в проект «Ценности Восточной Европы», в котором у Даугавпилса пять партнеров. Сейчас комиссия Министерства культуры оценивает поданные заявки. До конца ноября станет известно, поддержан ли проект и удастся ли, соответственно, использовать средства фондов ЕС. Если все пойдет гладко, то уже в следующем году начнутся реальные работы, и новый объект в крепости будет открыт в 2018 году — как своего рода подарок к столетию Латвии.