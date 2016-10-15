В Даугавпилсской крепости продолжается очередной этап работ по расширению видеонаблюдения, в соответствии с проектом, разработанным в 2015 году. Заказчиком работ является Управление коммунального хозяйства.

По задумкам авторов проекта камеры собираются установить на всей территории исторического объекта. Работы ведутся за средства самоуправления. В этом году договор с подрядчиком Belam Rīga предусматривает установку 6 камер видеонаблюдения.



Принимая во внимание значимость исторического объекта, все работы по прокладке кабелей велись закрытым способом, методом прокола, что позволило избежать неудобств для жителей и туристов. В этом году, согласно договору, работы должны завершится до середины декабря, однако, темпы строительства и монтажа указывают на то, что это может случиться и раньше. Вся информация с камер будет поступать на пульт видеонаблюдения Даугавпилсской полиции самоуправления, что послужит хорошей профилактикой актов вандализма на территории крепости.



Отметим, что система видеонаблюдения, работающая в городе, уже не раз доказывала свою эффективность. Благодаря профессионализму сотрудников полиции самоуправления, в большинстве случаев удается задерживать как мелких хулиганов и вандалов, портящих городское имущество, так и преступников, совершающих более тяжкие деяния. В настоящий момент на территории Крепости работают только две камеры видеонаблюдения с выводом на пульт Полиции самоуправления.



Проект по организации видеонаблюдения в Крепости предусматривает установку 16 камер высокого разрешения с возможностью дистанционного управления.