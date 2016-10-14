Сегодня, 14 октября, с утра в Даугавпилсе впервые за эту осень начали падать снежинки, свидетельствуют не только наблюдения горожан, но и Центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Впрочем, синоптики отмечают, что, хотя формально первый снег выпал, его количество пока что столь ничтожно, что снежное покрытие не образуется, сообщает BNS.



Температура воздуха утром в пятницу в Даугавпилсе составляла -1 градус. Днем воздух прогреется до +2 градусов.



В выходные в нашем городе ожидается пасмурная погода, и лишь местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в субботу и воскресение не превысит отметки в +5 градусов.



Отмечается, что в 2013 году первые снежинки выпали уже в конце сентября.