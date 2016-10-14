12 октября в конференц-зале городской думы прошла первая из четырёх встреч, запланированных на этот год Резолюцией 1-го Форума сениоров Даугавпилса.

Во время дискуссии разговор шёл о социальных вопросах и здравоохранении. В силу почтенного возраста пенсионеров больше всего заботят проблемы медицины. Реформирование отрасли на государственном уровне – процесс непростой и длительный, а в медицинской помощи сениоры нуждаются каждый день. Идя навстречу их пожеланиям самоуправление нашло возможность оплачивать 4 дня лечения не только в Даугавпилсской региональной больнице, но ещё 30 клиниках Латвии. Погашаются также и транспортные расходы в размере 15 евро. По словам руководителя ДРБ Рейниса Йокста, такое решение не уменьшило спрос на услуги больницы.



Негативное влияние оказывают недостаток государственного финансирования и врачей. Однако самоуправление активно работает и в этом направлении. Благодаря выплате стипендий студентам медицинских вузов и резидентам, которые заключили договор с Даугавпилсской региональной больницей, в будущем на работу в больницу придут 34 новых врача. Как отметил господин Йокстс, наибольший прирост специалистов ожидается к 2020 году. На встрече сениоры получили много практических советов и полезной информации: от списка аптек, где выдаются компенсируемые медикаменты до номеров бесплатных телефонов контролирующих институций и консультационных служб. Узнали они, например, о том, что за рецепт пациентский взнос платить не надо, зачем нужна европейская карта страхования здоровья, в каких случаях вызов Скорой помощи платный и в каких нет. Интересовали сениоров и вопросы пенсионного обеспечения. Ведь их благосостояние напрямую зависит от уровня доходов. О порядке начисления, перерасчёта и индексации пенсий, которая производилась на 1 октября этого года, сообщила руководитель Даугавпилсского филиала ГААС Даце Рациня.



Следует напомнить, что пенсии начисляет государство, самоуправление, со своей стороны, может лишь помочь и помогает пожилым жителям, особенно нуждающимся, справляться с материальными трудностями. В Даугавпилсе проживают 24 131 пенсионер (25,3% от общего числа населения), 42% или 6 000 человек являются клиентами Социальной службы, из них большая честь – люди старше 75 лет. Специалисты рассказали о пособиях, которые им выплачиваются, а также предоставляемых услугах. Перечень достаточно широк, и он постоянно пополняется. К примеру, сейчас рассматривается вопрос о предоставлении бесплатного проезда в городском общественном транспорте всем пенсионерам, готовятся дополнительные изменения в работе Социальной службы, чтобы помочь как можно большему числу сениоров города.



По информации социальных работников одинокие пожилые горожане могут обратиться за помощью в бюро обслуживания на дому, к их услугам «кнопка безопасности». Подводя итоги, руководители самоуправления пригласили сениоров активнее пользоваться возможностями государственных институций, муниципальных служб и волонтёров, участвовать в общественной жизни и программах оздоровления. Следующая встреча состоится 19 октября. Вместе с экспертной группой пенсионеры обсудят вопросы городского хозяйства и развития инфраструктуры.