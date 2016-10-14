В эфире радио Alise Plus прошла очередная программа "Пульс Латвии". Гость в студии - руководитель технического отдела УКХ Игорь Прелатов.

О кадрах и квалификации



В нашем регионе наблюдается очень большой недостаток специалистов в области дорожного строительства - мало прорабов, инженеров, технадзоров, проектировщиков. Те фирмы, которые работают на нашем рынке - это одни и те же фамилии. Зачастую из-за этого мы не можем произвести тот объем работ, который хотели бы выполнить в тот или иной период.



Был в государстве такой этап, когда начался резкий отток квалифицированной рабочей силы. Страну покинули бригадиры и профессиональные рабочие. Для того, чтобы их вернуть обратно - нужно приложить максимум усилий; это связано и с повышением зарплат, и с организацией труда, и с обеспечением безопасного труда, и с обеспечением страхования и прочих благ. Также для сферы строительства важна помощь в повышении квалификации и переквалификации. Если бы у наших строителей была возможность хотя бы раз в 5 лет получать новые знания и опыт, идти в ногу со временем, с современными технологиями, - это бы дало новое дыхание и веяние для всех строителей Латвии.



О дорогах Даугавпилса



Я считаю, что в целом по Латвии, на данный момент Даугавпилс по состоянию асфальтированных дорог находится на очень высокой ступени. Если дорожный фонд сохранится таким, какой он есть, или увеличится, то тенденция улучшения дорог будет положительной. Если к этому прибавить возобновление Европейских структурных фондов, и улучшение государственных и транзитных участков дорог, а также улучшение дорог в индустриальных зонах - в целом это может дать хороший результат. Таким образом, мы могли бы присвоить Даугавпилсу более высокую оценку на государственном уровне по качеству дорог.



Нельзя не сказать о том, что когда-то в Латвии было принято решение о перераспределении денег, которые выделялись на дороги. Их начали направлять в другое русло. Все это помнят. Тогда была допущена роковая ошибка, и уже спустя 10 лет мы ощущаем последствия этой ошибки, когда передвигаясь из города в город, наблюдаем, что большинство государственных дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта, а некоторые и вовсе консервации. И это печально. Если же возобновить механизм перераспределения денег и направить средства на улучшение качества дорог, а не пытаться средства от налогов и пошлин, которые предусмотрены на дороги, перенаправлять в другие сферы, тогда в целом мы увидим большой подъем в строительстве и ремонте государственных дорог. И это будет ощутимо буквально в течение 5 лет.



Говоря о качестве дорог, нельзя не упомянуть особенности нашего климата. К сожалению, у нас всего пару карьеров, где добывается гранит. В основном, при периодическом содержании дорог мы используем асфальт на основе доломитного щебня, а он значительно уступает гранитному. При выборе материала мы основываемся на статистике: если это магистральная транзитная дорога с большой интенсивность транспорта и с большой нагрузкой, мы используем асфальт марки SMA, где используется целлюлоза и гранитный асфальт.



В любом случае, резкие перепады температур, дожди, подсыпка смесью соли с песком – всё это оказывает свое негативное влияние на асфальт и на его быстрое разрушение. Тем более, что с открытием границ через нас увеличился транзит, что тоже сказывается на качестве дорог.



Нам нужно развивать систему платных дорог - центральных магистралей, которые бы разгружали местные дороги, не запуская грузовой транспорт в города, что тоже бы разгрузило городские улицы и сказалось на качестве дорог в городах.



Мы видим, что качество дорог в Латвии значительно отличается в сравнении с нашими содеями. Литовцы строят новые дороги и улучшают старые, поляки, мне кажется, вообще превзошли сами себя. Те, кто ездит в Германию видят, какие там построены шоссе, виадуки, развязки, многополосные дороги. Наши соседи умеют правильно, слажено, командно работать, понимая, что они делают это только для себя и получают максимум отдачи от европейских денег. Если бы люди, которые сидят у нас в правительстве, думали также как в странах Литвы и Польши, возможно, у нас был бы другой результат.



О проектах Даугавпилса



Я надеюсь, что в скором времени в Даугавпилсе начнется строительство нашего нового путепровода Смилшу-Смилтенес, который в последующем соединится с улицей Кандавас.



Надеюсь, что в обозримом будущем появится второй мост в районе Юдовки и соединит центр города, что позволит разгрузить наш единственный мост - нашу единственную артерию.



Прокол в путепроводе на Крауяс возле ДЕПО тоже разгрузил бы некоторые транзитные улицы и соединил бы улицу Стацияс с микрорайоном Крепостью.



Надеюсь, что в скором будущем наметятся какие-то подвижки в строительстве объездной дороги на Белоруссию, которая разгрузит улицы Селияс, Лиела, Коммунала. Это позволит направить грузопоток в обход города, что также позитивно скажется на качестве дорог и снизит интенсивность грузопотока через город.



О европейски проектах



Говоря о европейских проектах могу сказать, что если бы всё делалось заблаговременно, если бы самоуправления Латвии хотя бы за год получали информацию о планируемом финансировании, которое уже будет распределено по самоуправлениям, а не общее, можно было бы как-то планировать разработку технической документации, планировать ремонт тех улиц, который действительно необходим. Но в реальности всё происходит слишком быстро. Нам выделяют деньги, дают срок, за который мы должны разработать техническую документацию и построить тот или иной объект. К сожалению, подобная практика показала негативный результат - были проволочки, которые заставляли делать изменения, затрудняли ход работ. Зачастую можно было бы все сделать быстрее, качественнее и планомернее. Это как планировать бюджет - надо делать всё заранее. Если бы каждое самоуправление получало какой-то график и примерные суммы, которые будут дотированные самоуправлению, всё было бы сделано своевременно и качественно.



О процедуре конкурсов и закупок



Закон о закупках разделяет закупки на конкурсы, большие, малые и нерегламентируемые. Возможно, у нас есть проблемы именно в данном законе, в сроках, суммах, подаче, в разъяснении некоторых спорных вопросов, в самой оценке положения о конкурсах. Практика показала, выбирая победителя по самой низкой цене, мы порой сталкиваемся либо с некачественно произведенными работами, либо с нарушенными сроками. Может сложиться ситуация, при которой объект - построен, а отдельные субподрядчики не получили деньги, или даже разорились за это время. Правительству стоит подумать о том, чтобы разработать четкую систему, которая позволяла бы оценивать претендентов максимально быстро и качественно. Выбирать надо не низкую, а наиболее хозяйственно-выгодную цену продукта или услуги. При этом подрядчик сможет гарантировать качество, а работники - получат нормальную зарплату, которой хватит, чтобы прокормить семью, не думая о переезде в другие страны.