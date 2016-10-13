В связи с массовым отъездом специалистов различных уровней заграницу, Латвия столкнулась с проблемой нехватки кадров. Более всего ситуация затронула Латгалию, где отток населения наблюдается существеннее всего.

В латгальском топе популярности — врачи всех специальностей, а также инженеры, архитекторы и даже ветеринары. Студент, который после школы идет в ВУЗ, может подать документы и обеспечить себя стипендией от самоуправления на весь срок обучения.



Правда, потом придется отработать в родном городе два или три года. Тут уж, как кредитор скажет. Заказчиком может выступать или организация самоуправления, больница или даже частный бизнес.



В Даугавпилсском крае правила поддержки были утверждены в этом году.



«В этих обязывающих правилах говорится, что дума принимает решение какие специальности нужны, и какие предприниматели будут участвовать в этой программе», - объяснила председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска.



Студент должен быть декларирован в Даугавпилсском крае, либо закончить среднюю школу здесь. По окончанию учебы он обязуется три года отработать на фирме, с кем подписан договор. Профессии самые различные — ветеринары, инженеры, медработники. В этом году стипендии получили 5 специалистов.



«Стипендия есть одноразовая — 2000 евро, или каждый месяц в течении четырех лет. Первый курс — 150 евро, второй и третий курс — 200 евро, четвертый — 250. Или одноразовая стипендия на последнем курсе — 2000 евро», - объяснила Ялинска.



Обобщая, можно сказать, что программы поддержки будущих специалистов работают — большинство людей рады возможности учиться и работать на родине, а не вдали от дома.