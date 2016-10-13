В связи с наступлением осеннего периода и завершением дачного сезена, расписание движения автобусов претерпело изменения.

Так, с 16 октября, будет отменен маршрут городского автобуса Nr. 7B (Автовокзал - Калкуны - дачный кооператив "Мичуринец"). Маршрут был введен 15 апреля в связи с началом дачного сезона, и закончит свое действие 15 октября.



В то же время, для маршрута автобуса Nr.7 (Автовокзал - Калкуны) вводятся дополнительные рейсы, с временами выхода от Автостанции в 08:50; 09:30; 14:05; 17:20; 19:20; 20:10.