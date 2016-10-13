«Нам дают кредит МВФ, наши чиновники получают зарплаты, идут в магазины и считают себя налогоплательщиками. Нет, это я налогоплательщик! Но нас — еденицы» — говорит предприниматель из Латгалии Юрий Петренко, владелец деревообрабатывающего предприятия, комментируя призыв главы Банка Латвии Илмара Римшевича готовиться к новому кризису.

— Наше предприятие поставляет тару для фруктов во Францию и Голландию. Из-за санкций у нас упали заказы во Францию на 80 процентов, в Голландию — на 30 процентов. Россия запретила ввоз мяса из ЕС, а мои перевозчики возили в Россию свинину из Нормандии, из Дании. Потом, когда пошла африканская чума, Россия сказала: исключите из экспорта Польшу, мы у нее покупать не будем. Но мы дружно взялись за руки, проявили солидарность, и наше мясо Россия тоже перестала брать. Латышские фермеры не знали, куда девать свиней. Кризис в мозгах у римшевичей!



Ровно год назад я хотел расширять производство. Ездил во Францию, договорился с тремя фабриками, что они будут брать нашу продукцию. Все рассчитал, подготовил бумаги, прихожу в банк за кредитом, а они говорят: нет, мы передумали, не будем производство кредитовать. А потом банк увеличил своим клиентам проценты по выплатам. А люди же все рассчитали: сколько они будут зарабатывать, сколько выплачивать банку.



Производство окупается минимум через семь лет. А банк требует: верни кредит через год. Но так же невозможно ни работать, ни развиваться!



Пошел в контору, которая помогает предпринимателям. Она дает деньги на оборудование, но надо принести справку от своего банка, что он разрешает взять у них кредит. А мой банк справки не дает.



Какой-то аналитик банковский, пацан, которому 23 года и который окончил высший курс экономики в Стокгольме, считает, что мне не надо расширять производство. У банков, работающих в Латвии, материнский банк где-то в Стокгольме или в Лондоне, им наша экономика не интересна. Тем более предприятие, работающее на экспорт.



В Евросоюзе есть страны-производители — Франция, Германия, а нас рассматривают только как потребителей.



Нам дают кредит МВФ, наши чиновники получают зарплаты, идут в магазины и считают себя налогоплательщиками. Нет, это я налогоплательщик! Я в прошлом году заплатил государству сто тысяч налогов. Это деньги, которая я, экспортер, притащил в страну — для чиновников, врачей, учителей, полицейских.



И таких людей, как я, по пальцам пересчитать. А нас душат. Своей политикой душат. Они, наверное, думают, что деньги на деревьях растут?



В России если что плохо — Путин виноват. Хорошо, когда есть человек, на которого все можно свалить. А у нас и валить не на кого. Крайнего нет. За экономику никто не отвечает. Вот слушаю радио в машине, какой-то министр говорит: мы сейчас сворачиваем программу реэмиграции латышей.



Потратили на нее девять миллионов евро, к нам приехали всего 12 человек, двое нашли работу в госучреждении. Нифига себе! Пять лет куча чиновников получала зарплаты наверняка под тысячу евро — и результат: двух человек трудоустроили на госслужбе.



На беженцев в ЕС взяли шесть миллионов — остался один человек; остальные 20 уехали получать пособие в Германию. На порталы e-veseliba, e-skola ухлопали миллионы — ничего не работает. Деньги просто улетают.



В России хоть украл — в тюрьму. У нас украл — ну, так получилось...