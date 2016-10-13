Проект электрификации латвийской железной дороги планируется начать с вентспилсского направления, сообщили агентству ЛЕТА в АО Latvijas Dzelzceļš (LDz).

На первом этапе проекта с 2019 по 2023 год планируется электрифицировать линии Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс, далее по направлению к Вентспилсу (общие затраты - 660 млн евро). На втором этапе с 2020 по 2025 год будут электрифицированы линии Крустпилс-Шкиротава (отрезок от Крустпилса до Айзкраукле, дальше линия уже электрифицирована, Даугавпилс-Индра по направлению в Ригу (затраты - 519 млн евро).В нынешнем периоде планирования средств ЕС с 2014 по 2020 для проекта доступно финансирование Фонда сплочения в размере 347 млн евро.Латвийский совет портов, транзита и логистики не пришел к единому мнению об экономической обоснованности проекта и о том, какое направление и участок электрифицировать первым - рижское или вентспилсское.Окончательное решение по проекту примет правительство.Сейчас в Латвии электрифицировано примерно 14% или 257 км железнодорожных путей.