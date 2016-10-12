Азбука зимних шин

Зимний сезон уже близко и в автосервисах скоро можно будет увидеть очереди с сотнями вопросов. Ответим на основные из них.



Зимние шины в корне отличаются от летних шин. Прежде всего, значительно отличается смесь резины, из которой они изготовлены. Смесь для зимней резины значительно мягче, чем для летней. В составе зимней резины больше каучука и диоксида кремния. Они предназначены для езды при низких температурах, в этих условиях они сохраняют эластичность и оптимальные параметры обеспечивающие эффективное торможение и хорошее сцепление, что увеличивает безопасность вождения. Хорошие зимние шины должны обеспечивать лучшее сцепление как на снегу, так на сухом, мокром и обледеневшем асфальте. Еще одно отличие зимних шин от летних заметное глазу, это структура протектора. У зимних шин протектор значительно толще, чем у летних и на нем есть ламели (небольшие поперечные прорези). Такая конструкция обеспечивает лучшее сцепление.



Нужно помнить, что установив на свой автомобиль полный комплект зимних шин вы обеспечите безопасность вашего вождения. Не ждите первого снега. Приобретая новые зимние шины, помните, что наилучшие характеристики и оптимальную эффективность они обеспечат только после 300 км. пробега. Поэтому замену зимних шин не стоит откладывать на последний момент.



Новые зимние шины Michelin и Bridgestone



С учетом изменения европейского климата были разработаны новые шины Michelin и Bridgestone, так как в связи с уменьшением количества осадков в виде снега, зимние шины должны обеспечить лучшую управляемость как на заснеженной, так и на мокрой, сухой и обледененной дороге. Для преодоления наиболее сложных условий шины Michelin и Bridgestone были разработаны с использованием передовых технологий, на основе которой были созданы более совершенные рельефы протектора и применены специальные составы резиновой смеси.



Анализируя зависимость ДТП (дорожно-транспортных происшествий) от зависимости дорожных условий, можно сделать вывод, что с октябрь по апрель месяц происходит около 4 процентов ДТП.



Специальная резиновая смесь



Резиновая смесь шин разработана с применением новых технологий соединения компонентов резины и добавлением эластомеров обеспечивающих лучшее сцепление на мокрой и заснеженной дороге, а также наименьшее сопротивление качению.



Новая смесь резины основана на специальной технологии и содержит растительные масла, которые позволяют сохранять свойства резины и ее эластичность при минусовых температурах.



Эффект «стопы» - для обеспечения точности управления автомобилем



При изготовлении шин Michelin и Bridgestone используются технологии которая обеспечивает самоблокировку канавок и восстановление первоначальной формы рельефа. При езде шины деформируются и поэтому уменьшается площадь контактной поверхности с дорогой и сцепление. Поэтому Michelin и Bridgestone создали специальные рисунки протекторов с самоблокирующимися канавками, чтобы гарантировать хорошее сцепление с дорогой и безопасное вождение.



Эффект «кошек и зубов» - увеличивает сопротивление аквапланированию шины



У новых шин Michelin и Bridgestone глубокие ламели и специально разработанные блоки протектора, благодаря которым достигается «кошек и зубов» при сцеплении шин с заснеженным участком дороги. При восстановлении канавками протектора первоначальной формы, боковые канавки эффективно удаляют воду и снижают риск аквапланирования.



Эффект «когтей» - для более прочного сцепления шин со снегом



Оптимальную силу и сцепление с дорогой обеспечивают канавки протектора, действующие как сотни маленьких коготков. С целью увеличения эффекта «когтей» в протекторе сделано большое количество прорезей (ламелей) соответствующей формы.



Michelin и Bridgestone гарантируют безопасность вождения как на заснеженной дороге, так и на мокром, сухом и обледеневшем асфальте. Стратегия этих компаний помогает одновременно улучшить характеристики шин и все параметры без ухудшения отдельных результатов.



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