14 октября в Даугавпилсе состоится дискуссия, посвященная значению президентских выборов США для Латвийского государства.
Проект реализует Латвийский институт внешней политики.
В дискуссии, которая пройдет в новом корпусе Даугавпилсском университете по ули. Виенибас, 13 на протяжении полутора часов (с 13:00 до 14:30) примут участие депутаты Сейма Латвии - Оярс Эрикс Калниньш, Рихардс Колс, Андрей Элксниньш, Ингуна Судраба, Мартиньш Бондарс.
Основными аспектами в ходе обсуждения станет влияние выборов президента США, которые состоятся 8 ноября, на безопасность Латвии и ее регионов, а также внешнеполитические процессы.
Проект реализуется на всей территории Латвии. Дискуссии по заявленной теме уже состоялись в Лиепае, Цесисе и Еглаве.
В дискуссии, которая пройдет в новом корпусе Даугавпилсском университете по ули. Виенибас, 13 на протяжении полутора часов (с 13:00 до 14:30) примут участие депутаты Сейма Латвии - Оярс Эрикс Калниньш, Рихардс Колс, Андрей Элксниньш, Ингуна Судраба, Мартиньш Бондарс.
Основными аспектами в ходе обсуждения станет влияние выборов президента США, которые состоятся 8 ноября, на безопасность Латвии и ее регионов, а также внешнеполитические процессы.
Проект реализуется на всей территории Латвии. Дискуссии по заявленной теме уже состоялись в Лиепае, Цесисе и Еглаве.