14 октября в Даугавпилсе состоится дискуссия, посвященная значению президентских выборов США для Латвийского государства.

Проект реализует Латвийский институт внешней политики.



В дискуссии, которая пройдет в новом корпусе Даугавпилсском университете по ули. Виенибас, 13 на протяжении полутора часов (с 13:00 до 14:30) примут участие депутаты Сейма Латвии - Оярс Эрикс Калниньш, Рихардс Колс, Андрей Элксниньш, Ингуна Судраба, Мартиньш Бондарс.



Основными аспектами в ходе обсуждения станет влияние выборов президента США, которые состоятся 8 ноября, на безопасность Латвии и ее регионов, а также внешнеполитические процессы.



Проект реализуется на всей территории Латвии. Дискуссии по заявленной теме уже состоялись в Лиепае, Цесисе и Еглаве.