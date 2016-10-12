Любопытная дискуссия развернулась между слушателями программы «Диалог с городом» и вице-мэром Даугавпилса Янисом Дукшинским, который был гостем программы. Сразу несколько звонивших поинтересовались, когда, наконец, будет закрыт винный магазин напротив школы Центра.

В самом деле, магазин, торгующий спиртными напитками, не лучший сосед для учебного учреждения. Звонившие, в частности, интересовались у Я.Дукшинского, «как вы разрешили г-ну Дриксне открыть вино-водочный магазин напротив гимназии Centra”. Первый вице-мэр Даугавпилса ответил на этот вопрос уклончиво: по его словам, в окрестностях школы работают самые разные магазины, и тот же алкоголь, при желании, можно приобрести во многих местах. Так что, юридических нарушений в действиях думы здесь нет, да и жалоб от школы на соседствующее торговое учреждение не поступало.



Слушатели не сдавались. Вице-мэру напомнили, что, согласно обязывающим правилам, принятым думой, магазин, торгующий алкоголем, не может находиться ближе, чем в 100 метрах от учебного учреждения. В данном случае — явное нарушение этих правил.



По словам первого вице-мэра Даугавпилса Яниса Дукшинского, специального разрешения на открытие магазина в данном районе не требовалось, так что, и согласовывать местонахождение магазина дума не могла. Однако, поблагодарив слушателя за вопрос, вице-мэр пообещал еще раз проверить, возможно ли, что в данном случае были нарушены правил думы. О результатах проверки вице-мэр пообещал рассказать.