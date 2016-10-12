25 октября на улице Циетокшня, возле реки Шуню, пройдут учения “Stormex 2016”. На них будет отрабатываться сценарий загрязнения водоема химическими отходами в условиях паводка - соответствующие службы должны будут оперативно предотвратить распространение загрязнения.

Как сообщили в самоуправлении, в думе вчера собрались представители всех структур, которые будут задействованы в учениях - шла подготовка сценария учений. Основными действующими лицами на учениях станут сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, однако в них будут задействованы и представители вооруженных сил, медики, полицейские, предприятия самоуправления Даугавпилса.