На прошлой неделе социальные сети взбудоражил видеоролик, на котором видно, как по улице Кр. Барона в Риге проезжает поезд. Видео мгновенно разлетелось по всем новостным порталам и лентам пользователей Facebook и Twitter. Удивительно, но некоторые «повелись» на шутку, но, к счастью, таковых оказалось меньшинство.

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Несколько дней люди гадали, кто, а главное, зачем создал ролик, приложил ли к этому руку мэр Риги Нил Ушаков, или же, наоборот, это была направленная против него кампания, ведь впечатлений от ремонтных работ на ул. Кр. Барона люди набираются до сих пор.На деле все оказалось куда проще: Русский TVNET связался с авторами видео, которые и рассказали, что все это не более, чем... реклама!«Это была реклама анимационной студии :) Нам хотелось заявить о себе каким-то необычным образом, и мы решили создать в интернете шумиху при помощи того самого ролика», - рассказал Дмитрий, один из авторов «поезда».В качестве доказательства была предоставлена и небольшая часть процесса создания ролика: