Не смотря на то, что в целом в Латвии уровень безработицы в сентябре этого года упал ниже отметки в 8%, впервые с 2008 года, в Даугавпилсе он остался практически на прежнем уровне — 10,8%.

По данным Государственной службы занятости, сентябрьский показатель безработицы в стране упал ниже 8% до 7,9%, по сравнению с августом снизившись сразу на 0,2 процента. В апреле, кстати, уровень безработицы в стране составлял 8,8%. Последний раз столь низкий показатель безработицы был зафиксирован в стране в 2008 году.



Традиционно, самый низкий уровень безработицы — в Рижском регионе — 5,1%. Самый высокий — в Латгалии — 17,4%. В Курземе этот показатель составляет 9,6%, в Видземе — 8,6%, в Земгале — 7,3%. Среди крупных городов уровень безработицы в Риге — 4,9%, в Валмиере — 5,3%, в Елгаве — 5,8%, в Юрмале — 6,3%, в Вентспилсе — 6,3%, в Екабпилсе — 8,7%, в Даугавпилсе — 10,8%, в Резекне — 15,1%.