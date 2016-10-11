В Даугавпилсской крепости начался очередной этап работ по расширению видеонаблюдения, в соответствии с проектом, разработанным для всей крепости в 2015 году.

Видеонаблюдение будет обеспеченно с обеих сторон Михайловских, Александровских, Константиновских и Николаевских ворот, на площади у Арт-центра имени Марка Ротко и на территории восстановленной части Николаевской улицы от 8-го бастиона до общественного туалета.



Работы ведутся на средства Даугавпилсского самоуправления, в соответствии с договором, заключённым между Управлением коммунального хозяйства Даугавпиллского самоуправления и SIA "Belam-Rīga".