12 октября состоится прощание с даугавпилсским предпринимателем и коллекционером Эдуардом Завадским, жизнь которого оборвалась в минувшую субботу, 8 октября.
Панихида пройдет в Свентском костеле. Процедура прощания начнется в 13:00.
Портал Nasha.lv выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и близким.
Портал Nasha.lv выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и близким.
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