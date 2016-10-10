Во время традиционных ежегодных Дней карьеры, которые пройдут по всей Латвии на этой недели и охватят 25 городов и районов Латвии, представители Национальных вооруженных сил намерены посетить многие учебные заведения, чтобы рассказать школьникам о возможностях службы в армии.

Во вторник представители Центра рекрутирования и отбора встретятся с учениками 12-й средней школы Даугавпилса. Помимо этого, сотрудники Национальных вооруженных сил и Земессардзе побывают в учебных заведениях Валмиеры, Лимбажи, Гулбене, Цесиса, Ливан, Алуксне, Дагды и других городов Латвии.