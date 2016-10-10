Самоуправление Даугавпилса намерено реализовать энергетическую политику, направленную на снижение энергопотребления. В ближайшее время самоуправления планирует оценить и утвердить долгосрочный план действий в сфере энергетики на 2016 — 2020 годы.

Главными направлениями в действиях, направленных на энергосбережение, у думы станут повышение энергоэффективности муниципальных зданий, освещение улиц, использование общественного транспорта. В городе планируется ввести сертифицированную систему энергоуправления ISO 50001:2011, согласно закону об энергоэффективности.



В рамках проекта ЕС “50000&1 SEAPs”, самоуправление Даугавпилса начало сертификацию энергоуправления города, заключив договор с SIA TUV Rheinland grupa. Завтра, 11 октября, предприятие проведет аудит 1-й стадии, во время которого проверит соответствие документации, инструменты и ресурсы, необходимые для введения системы, оценит, насколько необходимой является введение системы управления ISO 50001:2011.