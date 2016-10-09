Даугавпилсская русская средняя школа-лицей и Даугавпилсская 3 средняя школа вошли в десятку лучших школ Латвии, по рейтингу, составленному изданием Neatkarīgā Rīta avīze, и удерживают в нем первые места уже не первый год.





В топ попали только 100 школ с наивысшими оценками. На нижних позициях рейтинга школы, средняя оценка которых в этом году — 61,5%. При составлении рейтинга - 100 лучших школ Латвии - газета учитывала результаты централизованных экзаменов в 12-х классах, которые выражала в процентах — от 0 до 100. Подсчитывалась средняя оценка по всем экзаменам в каждой школе, а затем отбирались только те школы, в которых средняя оценка была не ниже 60% (в прошлом учебном году таких было 123)В топ попали только 100 школ с наивысшими оценками. На нижних позициях рейтинга школы, средняя оценка которых в этом году — 61,5%.