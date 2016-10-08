Сегодня утром стало известно, что в Даугавпилсе скоропостижно скончался известный предприниматель и коллекционер Эдуард Завадский.Эдуарду Завадскому было 52 года.
Портал Nasha.lv выражает соболезнования родным, друзьям и близким в связи с тяжелой утратой.
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