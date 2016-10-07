Генеральный секретарь Латвийского красного креста Улдис Ликопс провел встречу с руководством самоуправления Даугавпилса. На встрече обсуждалась возможность организовать в Даугавпилсе ночной приют с вытрезвителем.

В настоящее время для города весьма актуальна проблема ночного приюта, в который можно будет доставлять нетрезвых людей. В приют, который сейчас работает в самоуправлении, пьяных не берут. Дополнительных финансовых возможностей на открытие вытрезвителя самоуправление не имеет, тогда как у Красного креста есть много возможностей сделать эту услугу более дешевой — у организации есть добровольные помощники, пожертвования, гуманитарная помощь. Подобные приюты организованы в Риге и других самоуправлениях Латвии.



В качестве одного из вариантов, где мог бы разместиться «нетрезвый» ночной приют, в самоуправлении рассматривают здание бывшей онкологической больницы. В ближайшее время специалисты обследуют здание и оценят необходимый объем работ, необходимых, чтобы привести его в порядок.