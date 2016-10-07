На участке улицы Валкас от 18 Новембра до Смилшу ведутся строительные работы по замене верхнего слоя асфальта, оборудованию существующих и новых остановок городского общественного транспорта.

Реализуя этот проект, Управление коммунального хозяйства Даугавпилсской думы решает несколько задач: меняет устаревшее дорожное полотно, разгружает транспортный поток на участке с интенсивным движением, улучшает организацию движения, делая его более безопасным. Актуальность проблемы во многом связана с заботой о безопасности детей, ведь на этом отрезке улицы находится две школы. Сразу два пешеходных перехода на перекрёстке с улицей Пушкина (напротив 13-й средней школы), находящихся в десяти метрах друг от друга, и разброс трамвайных остановок вносят путаницу и создают опасный прецедент. После ремонта расположение остановок изменится, и ситуация заметно улучшится.



В этом году будет отремонтирован тротуар по нечётной стороне вдоль частных домов, а ремонт тротуара по чётной стороне запланирован на следующий год. В планах текущего года замена люков, решёток ливневой канализации, а также замена старых бордюров и установка новых вдоль трамвайных путей. В связи с проведением дорожно-строительных работ внесены изменения в организацию транспортного движения, о чём предупреждают соответствующие знаки.



На время асфальтирования этот участок улицы будет закрываться поквартально: от ул. 18 Новембра до Пушкина и от ул. Пушкина до Смилшу. Объезд по соседним улицам. Напоминаем, движение на этом участке улицы Валкас в направлении от 18 Новембра до Смилшу будет односторонним. В обе стороны сможет ехать только общественный и оперативный транспорт. Кроме того, выезд на ул. Валкас с прилегающих к ней улиц будет разрешён только с поворотом налево в направлении к улице Смилшу. Предусмотренные на этот год дорожные работы предполагается закончить в начале ноября. Тогда же на перекрёстке улиц Смилшу и Валкас установят стационарный знак, запрещающий проезд в направлении 18 Новембра.