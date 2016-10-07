Как свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками, на реновацию картодрома на улице Плумью самоуправление готово выделить 29 162 евро.

Согласно опубликованной информации, в конкурсе, проведенном самоуправлением Даугавпилса, приняли участие 4 претендента. Победителем была признана фирма Latgales ceļdaris, которая получила право провести работы на картодроме за 29 тысяч евро. Все ремонтные работы на картодроме должны закончиться до 30 ноября. Срок гарантии – 3 года. На картодроме будет снято старое покрытие (на площади 800 кв. метров), дорога будет выровнена, после чего - уложен новый асфальт. Ограждения и прилегающая территория, также, будут приведены в порядок.



Напомним, что в 2014 году городская дума выкупила у частного владельца еще один картдром - на улице Блазмас, заплатив за него 53 тысячи евро. Никаких данных о том, когда будет реконструирован картодром на Блазмас, пока нет.