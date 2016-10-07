С сегодняшнего дня сняты летние знаки, установленные на некоторых дорогах страны и позволяющие ехать быстрее, чем 90 км/час. Теперь, на всю зиму двигаться по дорогам страны нельзя будет быстрее, чем с этой скоростью. Об этом сообщили в Latvijas valsts ceļi. Кроме того, на предприятии рассказали о том, что в окрестностях Даугавпилса продолжаются ремонтные работы.

Крупнейшие ремонтные работы на дорогах в Латгалии продолжаются на дороге А13 Резекне - Даугавпилс. Ремонтируется также дорога Р62 от Краславы в сторону Комбули, а также на дороге Р68 - от Даугавпилса в сторону Силене, где установлены 4 светофора, а водителям придется расчитывать на то, что преодолеть этот отрезок пути у них получится за 50 минут.