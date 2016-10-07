Хорошенько пропотеть в парной, попариться, облиться ледяной водой из тазика, просто помыться - все это можно сделать в бане. Если таких частных заведений у нас достаточно, то с общественными банями все не так просто. В самоуправлениях, где они есть, эта услуга частично дотируется. Тенденция везде одна - чаще всего общественную баню посещают пенсионеры.

Баня, вернее ее отсутствие в небольшом приграничном городке Лудза в последние десятилетия была одним из самых обсуждаемых вопросов среди горожан. Недавно по городу прошел слух, что только летом открытая баня больше не работает.



«У самоуправления своего помещения для осуществления банных процедур нет. Поэтому мы снимали помещения у предпринимателя. Договор был заключен с 8 июля до 8 октября. Мы внимательно следили за посещением бани и душа,и вопрос о продлении договора был вынесен на думу. Депутаты не поддержали продление и решили этот вопрос отложить до весны, чтобы летом уже будущего года решать об очередном этапе сотрудничества с этой фирмой», - рассказал исполнительный директор Лудзенской краевой думы Сергей Яковлев.



Нужно добавить, что затраты на услуги бани в Лудзе в три, или даже в четыре раза превышали доходы. Например в июле баню посетили всего 15 человек. Доходы: 58 евро, расходы: 354 евро. Самоуправлению такие траты кажутся необоснованно большими, тем более, что горожане баню почти не посещают. И это несмотря на то, что еще пару лет назад под петицией о необходимости бани активистами было собрано почти 1,5 тысячи подписей. Между тем, стоит отметить, что в Лудзе живет всего около 9 тысяч человек.



«Один раз только был. Теперь я в Резекне. А в Лудзе не понравилось потому, что баня сделана некачественно и я бы сказал, не совсем для людей. Под душем когда моются два человека не хватает напора. Под ногами постоянно находится вода, она не уходит, то есть не работает канализация. Вентиляция сделана, но в парилке она практически не включается», - признался разочарованный лудзенец Дмитрий.



Отсутствие городской бани вынудило горожан приспосабливаться к такой ситуации. Возможность помыться каждый ищет индивидуально. Кто - то моется дома под душем или в ванной, кто по богаче, посещает частные бани, кто победней – просится к друзьям.



В свою очередь Сергей Яковлев считает, что такой публичной баней, какую показывают в знаменитом фильме Ирония судьбы или с легким паром и к которой привыкли в советское время, самоуправление вряд ли сможет обеспечить своих жителей.



«Если нам удастся привлечь Европейские деньги для оборудования социального центра, то тогда мы планировали отдельное место уделить бане и душу. И тогда в этом здании осуществлялась бы эта услуга», - сообщил Яковлев.



Если же самоуправлению удастся реализовать запланированное, в Лудзе будет баня и возможно цены на услуги уменьшатся.



В свою очередь в Даугавпилсе работают три городские бани. Все они принадлежат самоуправлению. Стоимость полуторачасового пребывания в ней - 4.37 евро, а каждый дополнительный следующий час оценивается еще в 71 евроцент. Льготы только малоимущим и тем, кому они полагаются по решению социальной службы, пенсионеры платят полную цену. Все три бани в зависимости от сезона в месяц посещают от 800 до полторы тысячи человек.



В Резекне же работают две публичные бани. Можно сказать, что обе существуют благодаря дотации местного самоуправления - около 14 000 евро в год. Если стоимость одного посещения бани - пять с половиной евро, то малоимущим, пенсионерам, инвалидам самоуправление оплачивает два с половиной евро. Посещаемость в обеих банях составляет более 500 человек в месяц. Почти все посетители получают скидку самоуправления.



Заведующая одной из резекненских бань Инара, рассказывая о посетителях, отмечает, что желающих попарится хватает. В месяц приходят примерно человек 200. Но с каждым годом все таки число любителей пара сокращается, а молодежь в общественную баню не идет. Пенсионерам баня очень нравится.



«Ой, хорошо они себя чувствуют. Комфортно. Им здесь нравится, потому, что у нас есть и русская баня и душ. Можно парится с веничком. Они здесь здоровье поправляют. Они как заново родившись», - рассказала Инара.



Нужно отметить, что пожилые люди баню посещают не только потому, что это им нравится. Для части горожан это единственная возможность помыться, ведь во многих частных домах, горячей воды нет, а в квартирах многоэтажек летом горячую воду вообще отключают. Поэтому самоуправления, в которых есть бани, стараются их сохранить. Хотя о будущем публичных бань высказываются осторожно, ведь понемногу заядлые пожилые любители пара уходят, а молодежь уже не разделяет прелестей публичной бани.