В эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа Пульс Латвии. Гость в студии - Александр Сверчкаускас - известный в Даугавпилсе человек, на протяжении многих лет занимавший руководящие должности, поделился своим мнением о городе, сравнив его в прошлые и нынешние времена.

- Александр, Вы когда-то занимали пост заведующего отделом образования в Даугавпилсском Гороно (прим. ред. городской отдел народного образования). Согласны с утверждением, что система образования знакома Вам изнутри?



- Свою трудовую деятельность я начал с профессии педагог и отдал 11 лет этому светлому труду. Изначально преподавал физику, затем был учителем и директором 11 средней школы, после чего занял пост заведующего отделом образования Даугавпилса и проработал в этой должности 5 лет.



- Как Вы можете оценить образование тогда и сейчас?



- Мне несколько сложно говорить о плюсах и минусах современной школы, так как я отошел от этих вопросов много лет назад. Говоря о прошлых временах, могу сказать, что когда-то этот город имел более 20 школ, более 40 детских садов, и более 15 тысяч учащихся. В этом городе наблюдался бурлящий поток молодежи, была здоровая конкуренция между школами и специализированными учебными заведениями. Образование было на очень высоком уровне, несмотря на то, что параллельно шли разговоры о перегрузках, возложенных на учеников. Если сейчас вспоминать ребят, которые заканчивали наши учебные заведения в те времена, становится очень приятно за город. Например, можно упомянуть одного из наших даугавпилсских выпускников, который на сегодняшний день работает в NASA космическим химиков. Приятно, что знания ему дали именно даугавпилсские учителя.



- Нашему городу есть кем гордиться, и это не единичные случаи. А почему, на Ваш взгляд, наши ребята уезжают из нашей города, из нашей страны и работают на благо других государств?



- Препятствовать тому, что они уезжают, нельзя. С другой стороны, нет смысла удерживать их в нашем городе. Нужно давать возможность молодым людям развиваться. Нельзя не учитывать тот факт, что наш город имеет свои ограничения по возможностям применения знаний молодых талантливых ребят. С другой стороны, в Даугавпилсе есть тенденция того, что город покидает, в том числе, молодежь, получающая производственные специальности. Наблюдается явная тенденция сплошного оттока молодежи и Даугавпилса. Надо комплексно думать над тем как вернуть нашу молодежь.



Если говорить, например, о 80-ых годах, то в городе был другой контингент жителей. Надо понимать, что все формируется из инфраструктуры города. Тогда у нас были мощные предприятия, был контингент технической интеллигенции другого порядка, да и рабочие были более квалифицированные. К сожалению, жизнь не стоит на месте и вернуть те время нереально. Предприятия закрыты по ряду ошибок, и на сегодняшний день нужно говорить о том, чтобы создавать что-то новое. Необходимы обязательные кардинальные движения в сторону оживления жизни Даугавпилса. Нельзя сказать, что Даугавпилс находится в тотальном запущении, но частично это имеет место быть.



- Даугавпилс называют транзитным городом. На Ваше усмотрение, насколько полноценно мы этим благом пользуемся?



- Я думаю, что наше географическое положение не используется в том объеме, в котором этот потенциал имеется. Например, если говорить о железнодорожном транспорте, то Даугавпилс является узловой станцией, где идет перевалка грузов из Восточной Европы в Западную. Сейчас наблюдается падение грузоперевозок, соответственно, использование потенциала падает. Также бросается в глаза и ситуация с пассажирскими перевозками - уходят в историю классические поезда, которые ходили между Петербургом и Берлином, поезда на Калининград, на Литву - все они канули в лету. Это связано, в том числе и с тем, что Даугавпилс, находящийся в уголке своей страны, не может обеспечить тот поток людей, который бы позволил окупать эти рейсы. Количество людей в городе сокращается - и это факт, который негативно влияет на различные сферы.



- Если сравнивать с небольшими литовскими городами, Даугавпилс во многом им проигрывает. Но, не будем далеко ходить - и в Латвии есть небольшие города, где есть широкая платформа для занятости, города, которые очень активно привлекают туристов. Почему все-таки Даугавпилс им проигрывает?



- Не могу не сказать, что работа в этом направлении не ведется. Наблюдается прорыв в отношении такого туристического объекта как Крепость. В то же время отдельные объекты так и остаются лежать мертвым грузом. Возьмем, например, Межциемс - по тем временам это был хороший оздоровительный комплекс, очень популярный как в Латвии, так и за ее пределами. Сейчас всё стоит в замороженном виде. Учитывая то, что сейчас большой потенциал в освоении европейских фондов, непонятно, почему он не используется в отношении Межциемса. Подняв этот объект, мы могли бы составить достойную конкуренцию санаторию той же Литвы, где привыкли отдыхать наши горожане.



- СМИ часто пишут о том, что в нашей стране, и в городе в частности, наблюдаются позитивные перемены, и что нашим уехавшим жителям стоит возвращаться назад. Почему все-таки не наблюдается положительной тенденции в этом направлении?



- Молодежь не обманешь. В основном они появляются в городе тогда, когда проходят праздники - вот тогда наблюдается оживление. Это своеобразный отчет о том, сколько людей в городе было раньше, и сколько осталось в реальности. К сожалению, приезжают эти люди ненадолго, и после отпуска покидают некогда родной город. Я думаю, что если бы здесь у них была возможность трудоустроиться и получать приличную зарплату, возможно, многие бы задумались о возвращении. Пока же этого нет, мы имеем то, что имеем.



- Раз уж мы заговорили о трудоустройстве, многие бизнесмены и работодатели жалуются на нехватку профессиональных кадров, несмотря на наличие свободных вакансий. С чем это связано?



- На мой взгляд, сейчас наступила эра "седовласых специалистов", которые успешно конкурируют с молодежью. У нас есть проблемы как с подготовкой молодых специалистов, так и с их отношением к работе. Это целый комплекс вопросов, почему молодые проигрывают пожилым специалистам, именно поэтому директора предприятий и руководители фирм очень держатся за старых специалистов.



- Даугавпилс позиционируется как город возможностей. На Ваш взгляд, дает ли город эти возможности своим жителям?



- На словах все звучит очень обнадеживающе, но реально возможностей очень мало. Это тот момент, который напрямую говорит о необходимости начинать на этой площадке какие-то новые действия, чтобы возможности со слов начали обретать реальную форму.



- А какие плюсы Вы можете отметить в нашей сегодняшней жизни? Представляете ли Вы для себя жизнь вне этого города?



- Я никогда даже не рассматривал вопрос о том, чтобы покинуть пределы Даугавпилса. Это мой родной город. Здесь я состоялся как педагог, как человек, который получил возможность поработать в различных областях. Я его знаю изнутри - и образовательную систему, и его производственную часть - всё это мне близко и знакомо. Здесь создалась моя семья, родились и выросли мои дети - что может быть ближе? Это всё моё.



- Есть ли ностальгия по прошлым временам?



- Человеку свойственно идеализировать годы своей молодости, поэтому для нас - старшего поколения - тот период был замечателен. Нынешняя молодежь, я думаю, считает, что теперешнее время для них лучшее. Потом они будут говорить точно также как и мы о тех временах, в которых они прожили свою молодость.



- Чего же все-таки не хватает Даугавпилсу?



- Мы всегда стремимся больше к развлечениям, но в данном случае нужна концентрация. Важно, чтобы не только появлялись идеи, но чтобы эти идеи имели завершенный вид.



- Ходят слухи, что есть мысль переименовать Даугавпилс в Динабург. Какое Ваше мнение, есть ли в этом смысл?



- Даугавпилс носил это имя при получении независимости. Менять его нет никакого смысла, ведь это та история, которая ушла. Надо менять не название, а меняться самим и менять жизнь здесь. Тогда мы сможем говорить о городе, в котором приятно жить!