Сегодня в 15:05 в прямом эфире радиостанции Alise Plus стартует новое еженедельное шоу "Игры престолов".

Ведущие программы - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.



По словам идейного организатора и одного из ведущих программы Александра Комарова, шоу обещает быть скандальным и предельно откровенным.



- "Игры престолов" - это авторский продукт. В нашем шоу слушателей ждет детальное рассмотрение актуальных для города вопросов под срезом правды, а также самый откровенный обзор последних новостей и событий без предвзятости и без купюр. Обсуждение будет максимально объективным без рамок и запретов. Уверен, что этот проект никого не оставит равнодушным, - поделился с "Нашей" Александр Комаров.



Настраивайтесь на волну радио Alise Plus 101,6 FM. Вся правда как она есть в программе "Игры престолов" стартует сегодня, 6 октября, в 15:05.



Эфир близко!