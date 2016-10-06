При поддержке Рижского Моторного музея, в Крепости, в здании инженерного арсенала на ул. Императора будет создан Музей техники.

В самоуправлении рассказали, что уже прошли переговоры с Мотор-музеем в Риге и подписан договор о разработке строительного проекта и авторского надзора за реставрацией здания, где планируется разместить музей. В конкурсе на право вести проектирование победила фирма Rem Pro, которая подготовит проект за 118 тысяч евро. Реставрация и приспособление исторического здания под нужды музея пройет при содействии европейских программ софинансирования. В астоящее время специальная комиссия Министерства культуры проводит оценку претендента на проектирование. До конца этого года станет известно, будет ли поддержан проект и можно ли будет привлечь фонды ЕС для финансирования строительных работ.