Более чем удачно начался октябрь для одного из жителей города Даугавпилс.

В эту субботу, 1 октября, сделав ставку всего 1,50 евро, даугавпилчанин по имени Вячеслав, выиграл 76 457 евро, тем самым сорвав самый большой джекпот в истории латвийских онлайн-казино.



Предыдущий рекорд продержался почти семнадцать месяцев. В мае прошлого года со ставки в 1,80 евро был выплачен джекпот более 24 тысяч, - сообщает компания Optibet.



Социологические исследования показывают, что люди, выигравшие крупную сумму денег, чаще всего, кардинально не меняют свой образ жизни. Они предпочитают не распространяться о победе, чтобы не спугнуть удачу.



После крупного выигрыша даугавпилчанин поделили о своих ощущениях и планах на будущее.



- Сложно поверить, что всё произошло именно со мной. Очень тяжело передать свои чувства. Сразу много мыслей в голове - на что именно потратить выигрыш, как поступить со столь крупной суммой денег», - делится размышлениями везучий даугавпилчанин. Первое, что сделаю - куплю машину. Потом буду думать о покупке жилья. Планирую также вложить деньги в собственное образование, поделился Вячеслав.