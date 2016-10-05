С привлечением инвестиций в размере более полумиллиона евро в Даугавпилсе, по ул. 18 ноября, 105Б, на центральной улице города, возле заправочной станции Statoil, начато строительство автомойки самообслуживания, которая станет крупнейшей такого типа в Латгалии.

Новая автомойка рассчитана на обслуживание вплоть до 1 000 автомобилей в сутки. На даугавпилсской автомойке будут доступны восемь кабин, рассчитанных на легковые автомобили. Помимо устройства для мытья под высоким давлением будут доступны также пенная щётка и два пылесоса. На автомойке будет предложена и программа мытья дисков, а также новинка – удаление насекомых. На автомойке будет находиться также аппарат размена денег для обмена банкнот на монеты. Автомойку планируется открыть до конца этого года.



Руководство предприятия Wash & Drive указывает, что на латвийском рынке высок спрос на такие решения. В связи с этим в целом в течение двух-трёх лет руководство SIA Wash & Drive планирует открыть по всей Латвии более 40 автомоек, инвестировав около 12 млн евро. Руководство предприятия прогнозирует, что в будущем сеть Wash & Drive в сутки сможет обслуживать вплоть до 20 тыс. автомобилей по всей Латвии. Автомойки Wash & Drive открыты в течение 24 часов и работают без выходных.



В планы на ближайшее будущее Wash & Drive входит строительство автомоек в Риге и Вентспилсе.



Думая о более стремительном развитии, руководство SIA Wash & Drive ведёт активный поиск возможностей приобретения земельных участков площадью от 400 до 2 тыс. кв. м, которые подходили бы для строительства автомоек. Предпочтение отдаётся тем земельным участкам, которые располагаются в стратегически значимых местах: возле заправочных станций, супермаркетов, заведений быстрого питания, жилых районов и пр.



На автомойках Wash & Drive используются технологии и оборудование «Karcher», высоко оцениваемые в странах Европы и Скандинавии. Финансовым партнёром Wash & Drive является банк Citadele, занимающийся кредитованием развития сети автомоек самообслуживания Wash & Drive. Владельцами SIA Wash & Drive являются АS Dotcom Enterprises и Аугустс Иесалниекс.