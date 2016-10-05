Жители микрорайона Юдовка обратились в самоуправление с просьбой - коллективным письмом: когда, наконец, в их микрорайоне появится детская площадка? Места, где могут играть дети, должны быть размещены не только в центре города. Специалисты самоуправления изучили район, где можно оборудовать площадку. Возможно, она появится на Юдовке, а также в других районах города, уже в следующем году.

В свою очередь, сообщили в самоуправлении, жители Межциемса сами организовали толоку по уборке территории, а потом предложили два места для установки игрового оборудования для малышей. В Крепости место для игровой площадки также определено – на улице Александра.



Сейчас в городе 204 площадки – и дворовые, и такие, которые рассчитаны на детей со всей округи. Самоуправление планирует не только построить такие игровые зоны в каждом микрорайоне, но и сделать каждую из них оригинальной, не похожей на другие. На берегу озера Стропы расположился целый корабль. В Сквере Славы есть карусели, предназначенные специально для детей в инвалидных колясках.



Техническую документацию для новых площадок начинают готовить уже в этом году, чтобы к лету в городе появились новые благоустроенные уголки для детей.