Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства информирует, что со вчерашнего дня многоквартирные жилые дома с автоматической системой отопления подключены к автоматическому режиму и работают в соответствии с установленными параметрами.

Тёплый сентябрь закончился, октябрь принёс холодную и ветреную погоду. В домах похолодало. Принимая во внимание среднюю температуру воздуха, принято решение начать отопительный сезон в Даугавпилсе. По прогнозам синоптиков, в обозримом будущем дневная температура воздуха уже не превысит 10 градусов тепла.