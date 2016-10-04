Увеличение ставки налога на природные ресурсы (подземные воды), который применяется при обеспечении жителей водой, вызовет увеличение расходов на водоснабжение. В результате, будут увеличены тарифы на воду. Об этом заявили представители самоуправления Даугавпилса.

Конкретные цифры, на сколько в городе может вырасти плата за воду, пока сложно сказать. Однако, будущее повышение ставки налога коснется не только обеспечения водой, но отразится также на ценах на вывоз и обслуживание мусора, а также других сфер жизни города.



Напомним, что в конце сентября правительство поддержало повышение целой группы налогов. В их число вошел и на использование воды верхнего, среднего и нижнего уровня из подземных источников, которые используются в обеспечении жителей водой. Планируется, что новые ставки налогов вступят в силу с 1 января 2017 года.