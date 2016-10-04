После повышения зарплат общие доходы учителей образовательных учреждений Даугавпилса увеличились на 80 000 евро в месяц, что составляет около 1 млн евро в год.

Как сообщили в самоуправлении, увеличение фонда зарплат после их повышения составляет около 16%. В свою очередь за то, как эти средства были распределены, ответственны руководители учреждений образования и городское управление образования.



Руководитель управления образования Даугавпилса Марина Исупова рассказала, что управление перечислит учителям зарплаты до 10 октября, а они их получат 11 или 12 октября.



По данным управления, прирост зарплат коснется более 50% учителей.