1 октября в Даугавпилсском центре латышской культуры прошёл первый Форум сениоров. Он был приурочен к Международному дню пожилых людей и объединил не только представителей обществ пенсионеров города, коих более 20, но и тех, кто не состоит в организациях сениоров. Участников Форума встречала выставка работ, выполненных руками самих мастериц.

Кроме поделок на ней были представлены искусно оформленные дары садов и огородов. Всеобщее внимание привлёк фруктово-овощной букет Антонины Капкаевой.



Приветствуя собравшихся, председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис поздравил сениоров с праздником и отметил относительность понятия возраст. «Важно, насколько человек молод душой,- подчеркнул мэр города,- вы поёте, танцуете, проявляете общественную активность, делитесь опытом, наставляете молодых». 68-ми самым активным сениорам он вручил благодарственные грамоты самоуправления. Пенсионеры, в свою очередь, говорили о том, как много удалось сделать городской Думе, чтобы создать им по-настоящему праздничное настроение.



Подарком сениорам стало выступление солистки Латвийской национальной оперы Илоны Багеле, детского коллектива «Pērlites» и оркестра «Daugava» Центра латышкой культуры, а также детской балетной студии Роситы Титковой «Antre». Организуя Форум, городская Дума ставила задачу напрямую пообщаться с сениорами, услышать, что сделано и, главное, что сделать предстоит. Руководители и специалисты муниципальных структур рассказали о результатах и перспективах работы в таких сферах как развитие города, культура, спорт, социальная защита.



В завершении первого Форума сениоров была принята Резолюция. В ней, в частности, предлагается сделать мероприятие ежегодным и до конца текущего года провести четыре встречи пенсионеров города с группами экспертов в соответствующих областях: социальные вопросы и здравоохранение, городское хозяйство и развитие инфраструктуры, безопасность в городе, вопросы образования, культуры, спорта и молодёжи. Первая встреча запланирована на 12 октября.