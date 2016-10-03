В течение последних шести лет меньше всего военнослужащих поступило на службу в профессиональную армию из Латгальского региона.

На портале Министерства обороны sargs.lv со ссылкой на начальника отдела отбора и рекрутинга Рихарда Розенбаума указывается, что центр с целью улучшения мероприятий по рекрутингу в последние шесть лет анализировал информацию о людях, поступающих на службу в профессиональную армию, в том числе данные об их задекларированном месте жительства.



После анализа данных о 1700 поступивших на службу выяснилось, что в последние шесть лет большинство (40%) кандидатов были из Рижского региона. В свою очередь из Латгальского региона на службу в армию поступило меньше всего кандидатов - 11%.



Численное преимущество Рижского региона, однако, с течением времени снижалось. В 2010 году 49% кандидатов были из этого региона, а в 2016 году - 42%. Вместе с тем новобранцев из Латгальского региона стало больше - в 2010 году их было 7%, в первые шесть месяцев 2016 года стало 12%.



Как сообщалось, в начале этого года была возобновлена деятельность центра отбора и рекрутинга, который занимается привлечением кандидатов не только в регулярные войска, но и в структурные подразделения Земессардзе.



В этом году на службу в профессиональную армию принято 700 военнослужащих.