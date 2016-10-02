Начатое Институтом Латвии социальное движение Gribu tevi atpakaļ получило немало критики. «Здесь речь идет больше о том, что ценного есть на нашей земле и почему молодежь не должна покидать родину», - говорят инициаторы цикла дискуссий.

Укрепив чувство принадлежности к своей стране среди молодежи и побудив их обдумать возможность связать жизнь и карьеру именно с Латвией – главная цель посвященной эмиграции дискуссии в Государственной гимназии Даугавпилса, говорит организатор социального движения Gribu tevi atpakaļ, руководитель Института Латвии Айва Розенберга.



«Один из центральных вопросов этой дискуссии – почему мы должны остаться на своей земле. Мы могли бы посмотреть на свою землю по-новому, обнаружив, как много всего мы имеем. Мы хотим открыто поговорить об этом, услышать мнение молодежи, пообщаться», - говорит Розенберга.



«Сперва надо задать себе вопрос: а стоит ли уезжать? И только затем – стоит ли возвращаться? На мой взгляд, сначала нужно понять, почему люди уезжают», - говорит 12-классник Артем Никулин, воспитанник Даугавпилсской русской гимназии, анализирующий сферу эмиграции.



В прошлом году 16% выпускников этой школы отправились на учебу за границу. Это, впрочем, намного меньше, чем ранее, когда этот показатель достигал примерно 20%.



Сам Артем хочет реализовать себя в Латвии, но с оговоркой, что для этого будет благоприятные предпосылки.



Двенадцатиклассники Арманд, Паул и Том из Государственной гимназии Даугавпилса надеются, что они смогут остаться в Латвии. И для этих ребят связь с родными краями преобладает над экономической ситуацией:



«Корни важны для многих людей, это государственная принадлежность. Для многих это действительно важный стимул для возвращения. Но не для всех. Мы – латыши, мы должны любить свою страну, быть настоящими патриотами и делать все, чтобы поднять страну», - говорят ребята.



У Лиги и Эвелины из этой школы другое мнение:



«Где молодежи тут работать? Нуден опыт, а где его взять? Много знакомых уехали. И не хотят возвращаться, потому что там жизнь лучше, денег больше, всего хватает. А здесь люди просто выживают, а не живут. (..) Нужно, чтобы тут кто-то ждал, чтобы была работа. И еще нужны удача, знания, стремление учиться».



Некоторым ребятам везет, если родители помогают им куда-то устроиться по знакомству. Но у каждого есть свои амбиции и надежды самостоятельно встать на жизненный путь, поскольку это, все-таки, дает большую уверенность в собственных силах и повышает самосознание.