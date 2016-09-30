Некоторые врачи Даугавпилсской центральной поликлиники совершенно не знают государственный язык. Об этом программе "Без табу" на телеканале TV3 сообщила пациентка поликлиники Айсма, пишет Skaties.lv.
"Придя на прием к дерматологу Энверсу Александровичу, я начала говорить на латышском языке, поскольку врачи должны хотя бы понимать, что им говорят на госязыке. В ответ он меня упрекнул в том, что я, жительница Даугавпилса, не знаю русский язык. Я медицинские термины на русском языке понять не могу. Тогда какого черта я должна платить за прием, если не могу получить нормальную консультацию?", - возмутилась женщина.
Напомним, что ранее в обществе вызвала резонанс противоположная ситуация, когда в социальных сетях была распространена публикация о неврологе Гунтисе Розенталсе, который во время приема ребенка-инвалида общался с пациенткой на латышском языке, заявив о том, что девочка "двоечница, не знающая государственного языка".
Напомним, что ранее в обществе вызвала резонанс противоположная ситуация, когда в социальных сетях была распространена публикация о неврологе Гунтисе Розенталсе, который во время приема ребенка-инвалида общался с пациенткой на латышском языке, заявив о том, что девочка "двоечница, не знающая государственного языка".
Даугавпилс русский город и если пациент приходит ко врачу в Даугавпилсе, Риге, Резекне, Елгаве,Юрмале, нужно подготовиться и выучить пару-тройку фраз на русском языке.
Латыши, уважайте свою страну- Латвия ДВУЯЗЫЧНАЯ страна.Как было100 лет назад,так и сейчас.
Иначе езжайте полоть грядки в Ирландию, тоже двуязычная страна.Только в Ирландии ирландский язык (гелик) на втором месте, а главный-английский.
Во вторых:
Думаю, что в Латвии, рано или поздно, русский язык станет основным и вытеснит язык латышский, так как Россия имеет огромное влияние на своих соседей.
Даугавпилс русский город и если пациент приходит ко врачу в Даугавпилсе, Риге, Резекне, Елгаве,Юрмале, нужно подготовиться и выучить пару-тройку фраз на русском языке.
Латыши, уважайте свою страну- Латвия ДВУЯЗЫЧНАЯ страна.Как было100 лет назад,так и сейчас.
Иначе езжайте полоть грядки в Ирландию, тоже двуязычная страна.Только в Ирландии ирландский язык (гелик) на втором месте, а главный-английский.
Во вторых:
Думаю, что в Латвии, рано или поздно, русский язык станет основным и вытеснит язык латышский, так как Россия имеет огромное влияние на своих соседей.