На днях на новостных порталах города появилась информация о том, что решение о закрытии центра "Калкуны" отменено. Однако, оба ресурса, каждый из которых поддерживает различные политические силы случайно или осознанно умолчал о том, что решение не отменено, а отложено до 30 июня 2017 года.

Интересен тот факт, что решение отложено до срока, который закончится аккурат после выборов в самоуправления 2017 года, которые состоятся 3 июня следующего года.



Можно ли на сегодняшний день предположить, что такой важный для города и для клиентов центра объект всё-таки будет расформирован после выборов? Вполне. Иначе почему на принятие решения требуется именно 9 месяцев, которые истекают после выборов власти.



Складывается впечатление, что дети в центре "Калкуны" стали заложниками политической борьбы за власть, и ситуация, которая разворачивается вокруг остро стоящей проблемы, является ни чем иным как политическим пиаром отдельных политиков и их партий.



На сегодняшний день можно предположить, что дата принятия окончательного решения является весьма номинальной. Никаких гарантий того, что центр продолжит свою привычную жизнь после выборов - нет. Гораздо более честным решением было бы его принятие до выборов, чтобы каждый заблаговременно мог сделать для себя выводы о том, кто действительно сопереживает и пытается решать возникшую в Даугавпилсе проблему, а кто лишь зарабатывает на закрытии центра "Калкуны" бонусы перед выборами.



К сожалению, пока политики примеряют на себя лавры, трубя во всеуслышание об отмене решения о закрытии центра "Калкуны", судьба детей остается в подвешенном состоянии.