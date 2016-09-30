Владельцы крестьянских хозяйств Латвии бьют тревогу: дефицит местной рабочей силы уже сегодня вынуждает привлекать к сезонным работам гастарбайтеров. Однако нетрудоустроенных латвийцев по-прежнему много, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

В начале сентября уровень безработицы в Латвии составил около 8%. Латгалия по этому показателю по-прежнему занимает «лидирующую» позицию, поскольку в настоящее время на бирже труда стоят 17,5% населения региона.



Желающие трудоустроиться жалуются на нехватку вакансий, тогда как работодатели сетуют на дефицит кадров и уже серьезно задумываются о приглашении к себе на работу гастарбайтеров из стран ближнего зарубежья.



«Мы с коллегами человек 20 могли бы взять и разделить потом по хозяйствам — это было бы изумительно. Но надо, конечно, брать тех, кто понимает сельское хозяйство», — рассказала Янина Курсите, владелица крестьянского хозяйства Ziediņi. Она добавила, что в данный момент речь идет об украинских рабочих.



На 1 августа в Латвии было зарегистрировано более 50 тысяч приглашенных работников. 40% — низкоквалифицированный персонал, многие приезжают на сезон — в сельхозпредприятия. Латвийцы работать на земле не хотят.



Курсите рассказала, что на это лето наняла семь помощников.



Некоторые жители Даугавпилса считают, что приезжие на рынке труда могут стать конкурентами латвийцев, поскольку вакансий в регионе не хватает. Другие уверены: если человек хочет работать — пусть приезжает.



Местные жители работать в селах не хотят, поскольку «привыкли к легкой жизни» и «не хотят пачкаться», «хотят сидеть на работе и ничего не делать», уверены горожане. Население Латвии стремительно стареет. С каждым годом обеспечить рынок труда местной рабочей силой становится все сложнее, поэтому не удивительно, что уже через несколько лет, как утверждают эксперты, число гастарбайтеров в нашей стране увеличится в разы. И уже в этом году Сейм Латвии планируется внести в закон «О миграции» поправки, предусматривающие послабления в привлечении иностранной рабочей силы.



По данным архива LETA, уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в августе снизился до 8,1%. Самая низкая безработица в конце августа зарегистрирована в Рижском регионе — 5,2%, самая высокая — в Латгальском регионе — 17,5%. В Курземском регионе безработица составила 9,9%, в Видземском — 8,6%, в Земгальском — 7,4%.