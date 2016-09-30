Всемирный день учителя отмечается каждый год 5 октября. В Латвии по традиции с профессиональным праздником преподавателей, работников сферы образования поздравляют в первое воскресенье месяца. В 2016-ом этот день пришёлся на воскресенье, 2 октября, поэтому торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, Управление образования Даугавпилсской городской думы провело накануне, 28 сентября.

В наступившем учебном году большую и дружную семью педагогов городских школ и детских дошкольных учреждений пополнили 22 молодых специалиста, из них 20 – выпускники Даугавпилсского университета. От лица всего коллектива вуза со словами напутствия к ним обратилась проректор по науке, ассоциированный профессор Инесе Кокина. Поздравляя учителей, мэр города Янис Лачплесис, со своей стороны, отметил неоценимую роль педагога в судьбе отдельного человека и всего общества.



Наградами отмечены лауреаты сразу двух конкурсов. Третий год Управление образования Даугавпилса проводит конкурс профессионального мастерства. Претендентов компетентное жюри оценивало по нескольким приоритетам методической работы учителя. Всего от общеобразовательных школ города и детских дошкольных учреждений было получено 133 заявки. Большинство конкурсантов получили заслуженные награды во время торжеств, которые прошли в школах и детсадах в преддверии Дня учителя, а на этой встрече чествовали 30 победителей конкурса «Педагогическое мастерство».



Учитель обучает и одновременно воспитывает детей, а значит несёт огромную ответственность не только за настоящее, но и будущее города и страны. Эта профессия не сулит больших денег и скорого карьерного роста. В неё идут исключительно по призванию, искренней любви к своему предмету и детям, ведомые желанием преодолеть все препоны и достичь результата. На него нацелены и участники конкурса «Молодой учитель Даугавпилса 2016».



Конкурс на лучшего молодого учителя Даугавпилса проходит пятый год при активной поддержке Swedbanka. Условия таковы, что претендентами могут быть молодые педагоги со стажем работы до пяти лет. На награду были выдвинуты 11 человек, а лауреатами стали пятеро, из которых двое награждены призами Управления образования и трое – подарочными картами. В число счастливых обладателей денежных призов от Swedbanka попали учителя 4-го специального дошкольного учреждения Екатерина Семёнова, 14-го дошкольного учреждения Элина Шкутане и 3-й средней школы Андрей Заиченко. С профессиональным праздником учителей поздравляют все жители Даугавпилса.