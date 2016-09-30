29 сентября Даугавпилс посетил посол Словакии Петер Хатьяр. В настоящее время Словакия председательствует в Совете ЕС, поэтому посольство проводит множество различных мероприятий, включая регионы.

В Даугавпилсском университете открылась выставка «Gara meistari», посвящённая выдающимся учёным. В университете обсуждалась также возможность сотрудничества с высшими школами Словакии в рамках программы Erasmus, осмотрел посол и новый лабораторный корпус вуза. Из университета посол прибыл в Даугавпилсскую думу, где встретился с мэром города. Гостю была представлена презентация о Даугавпилсе. Посол интересовался созданием Латгальской специальной экономической зоны и перспективами развития, уровнем жизни в городе, были обсуждены вопросы безопасности и освоения средств Европейских фондов. Стороны затронули и тему сотрудничества города со Словакией, поскольку во многих проектах, которые реализуются в Даугавпилсе, партнёрами выступают представители Словакии.



Стоит отметить, что посол Словакии был в Даугавпилсе в январе прошлого года, когда посещал Центр искусства М.Ротко.



В должности посла Словакии в Латвии Петер Хатьяр работает с сентября 2013 года.