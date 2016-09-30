Приятный сюрприз получили учителя к профессиональному празднику. Городская дума подарила каждому педагогу премию в размере 150 евро за ставку.

Денежные поощрения получат педагоги всех 48 образовательных учреждений города – как школ, так и детских садов. На эти цели из городского бюджета выделено 294 тысячи евро. Поздравляя педагогов на торжественном собрании, которое состоялось 28 сентября, руководство городской думы отметило, что работа учителя особенно важна, потому что она - на будущее. В школе ребенок получает не только знания по предмету, но и усваивает моральные нормы. Настоящий учитель раскрывает талант ребенка и дает ему путевку в жизнь.