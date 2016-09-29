Спортивная инфраструктура стоит дорого, особенно, олимпийская инфраструктура. В годовых отчетах большинства олимпийских центров видно — в минувшем году они работали с убытками. Им приходится искать дополнительные доходы, пытаться балансировать между интересами местных жителей и профессиональной деятельностью.
Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елгава, Венстпилс, Сигулда, Цесис и Лимбажи — это города, в которых уже находятся объекты инфраструктуры спорта, мультифункциональные центры. Еще один такой центр, правда, без финансового участия Латвийского Олимпийского комитета, в следующем году планируется построить в Резекне.
Создание Олимпийских центров — дорогое удовольствие. Общий объем вложений в строительство олимпийских центров составил около 60 миллионовы евро, а с учетом процентов по кредитам, сумма может составлять 90 миллионов.
Но это только одна сторона медали.
Содержание олимпийских центров стоит дорого — только одни счета за электричество и тепло измеряются тысячами, приходится искать возможности, как свести концы с концами. Руководитель Даугавпилсского олимпийского центра Улдис Пастарс рассказал: «Если мы говорим в денежном выражении, за восемь месяцев этого года… мы условно делим первый и второй этаж центра. На втором этаже у нас бассейн, тренажерный зал, зона, которая приносит там две трети доходов. За эти восемь месяцев они составили 313 тысяч евро».
Чтобы получить доходы от коммерческая деятельности, помещения Олимпийского центра предлагаются в аренду на различные мероприятия. Например, в Даугавпилсе в следующем месяцев в Олимпийском центре пройдет концерт, певицы Нюши из России, в других местах предлагается арендовать помещениях для коммерческих учреждений, различных спортивных и культурных мероприятий.
Прибыль/убытки Олимпийских центров Латвии в 2015 году (в тыс. евро):
Цесиский Олимпийский центр -18,9
Даугавпилсский Олимпийский центр -417
Лиепайский Олимпийский центр -855
Олимпийский центр «Лимбажи» +7,9
Олимпийский спортивный центр (Рига) +24,6
Олимпийский центр «Вентспилс» -739
Видземский Олимпийский центр (Валмиера) -11
Земгальский Олимпийский центр (Елгава) -819
Олимпийский центр «Сигулда» - н/д
(Источник: Lursoft)
Создание Олимпийских центров — дорогое удовольствие. Общий объем вложений в строительство олимпийских центров составил около 60 миллионовы евро, а с учетом процентов по кредитам, сумма может составлять 90 миллионов.
Но это только одна сторона медали.
Содержание олимпийских центров стоит дорого — только одни счета за электричество и тепло измеряются тысячами, приходится искать возможности, как свести концы с концами. Руководитель Даугавпилсского олимпийского центра Улдис Пастарс рассказал: «Если мы говорим в денежном выражении, за восемь месяцев этого года… мы условно делим первый и второй этаж центра. На втором этаже у нас бассейн, тренажерный зал, зона, которая приносит там две трети доходов. За эти восемь месяцев они составили 313 тысяч евро».
Чтобы получить доходы от коммерческая деятельности, помещения Олимпийского центра предлагаются в аренду на различные мероприятия. Например, в Даугавпилсе в следующем месяцев в Олимпийском центре пройдет концерт, певицы Нюши из России, в других местах предлагается арендовать помещениях для коммерческих учреждений, различных спортивных и культурных мероприятий.
Прибыль/убытки Олимпийских центров Латвии в 2015 году (в тыс. евро):
Цесиский Олимпийский центр -18,9
Даугавпилсский Олимпийский центр -417
Лиепайский Олимпийский центр -855
Олимпийский центр «Лимбажи» +7,9
Олимпийский спортивный центр (Рига) +24,6
Олимпийский центр «Вентспилс» -739
Видземский Олимпийский центр (Валмиера) -11
Земгальский Олимпийский центр (Елгава) -819
Олимпийский центр «Сигулда» - н/д
(Источник: Lursoft)