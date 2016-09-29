Спортивная инфраструктура стоит дорого, особенно, олимпийская инфраструктура. В годовых отчетах большинства олимпийских центров видно — в минувшем году они работали с убытками. Им приходится искать дополнительные доходы, пытаться балансировать между интересами местных жителей и профессиональной деятельностью.

Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елгава, Венстпилс, Сигулда, Цесис и Лимбажи — это города, в которых уже находятся объекты инфраструктуры спорта, мультифункциональные центры. Еще один такой центр, правда, без финансового участия Латвийского Олимпийского комитета, в следующем году планируется построить в Резекне.



Создание Олимпийских центров — дорогое удовольствие. Общий объем вложений в строительство олимпийских центров составил около 60 миллионовы евро, а с учетом процентов по кредитам, сумма может составлять 90 миллионов.

Но это только одна сторона медали.



Содержание олимпийских центров стоит дорого — только одни счета за электричество и тепло измеряются тысячами, приходится искать возможности, как свести концы с концами. Руководитель Даугавпилсского олимпийского центра Улдис Пастарс рассказал: «Если мы говорим в денежном выражении, за восемь месяцев этого года… мы условно делим первый и второй этаж центра. На втором этаже у нас бассейн, тренажерный зал, зона, которая приносит там две трети доходов. За эти восемь месяцев они составили 313 тысяч евро».



Чтобы получить доходы от коммерческая деятельности, помещения Олимпийского центра предлагаются в аренду на различные мероприятия. Например, в Даугавпилсе в следующем месяцев в Олимпийском центре пройдет концерт, певицы Нюши из России, в других местах предлагается арендовать помещениях для коммерческих учреждений, различных спортивных и культурных мероприятий.



Прибыль/убытки Олимпийских центров Латвии в 2015 году (в тыс. евро):



Цесиский Олимпийский центр -18,9

Даугавпилсский Олимпийский центр -417

Лиепайский Олимпийский центр -855

Олимпийский центр «Лимбажи» +7,9

Олимпийский спортивный центр (Рига) +24,6

Олимпийский центр «Вентспилс» -739

Видземский Олимпийский центр (Валмиера) -11

Земгальский Олимпийский центр (Елгава) -819

Олимпийский центр «Сигулда» - н/д

(Источник: Lursoft)