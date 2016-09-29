По сложившей традиции день рождения художника Марка Ротко Арт-центр его имени принимает подарки и тут же передает их всем горожанам. Это работы, созданные во время международного симпозиума художников.

Возможность поработать в Даугапилсе в течение двух недель, поспорить и принять участие в выставке становится все более престижной. На этот раз на участие претендовали около 120 художников из разных стран, а выбраны были только девять. Их картины и представлены на одной из выставок.



Как известно, в галерее выставочные сезоны меняются с такой же периодичностью, как времена года. Осенняя экспозиция – это пять новых выставок. Французская художница и искусствовед Мартин Лафон назвала свою выставку «А-ля Прима. Посвящение Ротко». Выставка «Параллели» объединяет трех современных художников, преподавателей Латгальского филиала Латвийской Академии художеств – Анатолия Зелча, Вячеслва Фомина и Анатолия Шандурова. Их живописные и графические работы отражают родную Латгалию, полны лирики и часто не лишены иронии. Цикл портретов «Сквозь время» российской художницы Екатерины Ежковой, много лет живущей в Германии, вдохновлен старинной фотографией.



Особое место занимает ретроспективная выставка «Преодоление» Соломона Гершова, родившегося в Даугавпилсе. 110 лет назад он появился на свет в уездном Двинске. Прошел целый век, революции, войны, репрессии. По словам вдовы художника Тамара Федотовой, она счастлива в этот день, когда художник словно вернулся в город своего детства и обрел здесь друзей.



С выставкой «Сквозь время» можно ознакомиться до 14 октября; экспозиция «А-ля Прима» доступна посетителям до 30 октября; остальные выставки нового сезона работают в Центре искусств Марка Ротко до 6 ноября.