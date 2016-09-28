Распоряжение Министерства благосостояния о закрытии центра социального ухода "Калкуны" пока отложено, сообщила пресс-секретарь министра благосостояния Айя Букова-Жиделюна.

Сегодня глава Минблага Янис Рейрс встретился в Даугавпилсе с представителями краевой и городской дум и Латгальского региона планирования. Была достигнута концептуальная договоренность и подписан протокол о намерениях по развитию социальных услуг в крае и дальнейшем развитии центра социального ухода.



Документ предусматривает, что Латгальский регион планирования в сотрудничестве с краевой, городской думой и Минблагом до 30 июня 2017 года рассмотрит возможность развития "Калкуны" по принципу деинстуционализации, то есть приближения услуг к семейной среде.



Городская и краевая дума будут разрабатывать альтернативные, приближенные к семейной среде социальные услуги. Минблаг предоставит им методическую и организационную помощь.



В конце августа Даугавпилсская дума отменила решение о закрытии "Калкуни", обосновав это тем, что тяжело больные дети не могут найти приемные семьи и им нужен не только уход, но и медицинские услуги, а в аналогичном центре в Риге родителям и опекунам будет затруднительно посещать детей. Кроме того, в "Калкуны" работают в основном жители Даугавпилса, которые после закрытия центра останутся без работы.



Аналогичное решение приняла и краевая дума. Затем с условиями на месте ознакомились Рейрс и омбудсмен Юрис Янсонс. После визита Янсонс заявил, что решение о закрытии "Калкуны" не окончательное.